مدرسة تُكرم طالب ابتدائية بالخبر لهذا السبب

علي القحطاني(صدى):

أعربت إدارة مدرسة أبتدائية عن شكرها لهمة الطالب وأقامت له احتفالية خاصة لتكريمه مؤكدة أنه مثال مُشرف يحتذى به بعد تخصيصه نصف ساعة من وقته بعد دوامه الدراسي لترتيب وتنظيف الفصل.

وأوضح والد الطالب عبد العزيز الدوسري، أنه علم بمحض الصدفة أن نجله خصص نصف ساعة يوميًا لتنظيف فصله وترتيبه على مدى شهرين، دون علمه أو علم إدارة المدرسة التي لم تكتشف الواقعة إلا بعد معرفة الوالد بها.

وكان والد الطالب طلب من إدارة المدرسة التحقق من تأخر نجله وبالفعل تقصت المدرسة وعلمت أنه على مدى شهرين يقوم بترتيب وتنظيف الفصل.