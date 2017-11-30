فيلم الكرتون ” coco ” يحقق إيرادات عالية حول العالم

متابعات(صدى):

حقق فيلم ديزنى وبيكسار والرسوم المتحركة ” coco ” ، إيرادات كبيرة بلغت 157 مليون دولار أمريكى، بعد عرضه حول العالم.

والفيلم بطولة بنجامين برات، وجايل جارسيا برنال، وريني فيكتور وأنتوني جونزاليس، تم عرضه فى أكثر من 3 آلاف شاشة عرض حول العالم وفقا لموقع بوكس أوفيس موجو.

الفيلم تدور أحداثه حول صبى يدعى ” كوكو يلى ” يبلغ من العمر 12 عامًا، لديه شغف وولع بالعزف على الجيتار، وينطلق فى مغامرة غريبة تتعلق بلغز ما منذ قرن من الزمان إذ يتفاجأ بوجوده فى عالم الأموات .