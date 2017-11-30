” القطان ” يشارك في انتخابات النادي الأهلي المصري

عادل الحربي(صدى):

شارك أحمد القطان سفير المملكة بمصر، اليوم الخميس، في انتخابات النادي الأهلي المصري، مدليًا بصوته باعتباره عضوًا بالجمعية العمومية للفريق الأحمر.

وبدأ التصويت بمقر النادي الأهلي في تمام العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت القاهرة، وسط صراع شرس بين 36 مرشحاً للفوز بـ 12 مقعداً.

وتعد هذه الانتخابات، هي الأقوى و الأشرس في تاريخ القلعة الحمراء منذ تأسيسها عام 1907، بين قائمة المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر، ومنافسه الأسطورة محمود الخطيب.