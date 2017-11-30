رئيسة وزراء بريطانيا تغادر الرياض

حمود العنزي(صدى):

غادرت الرياض دولة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي بعد زيارة قامت بها للمملكة .

وكان في وداع دولتها بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير – الوزير المرافق – , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة, ومعالي وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي, وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي, ومندوب عن المراسم الملكية .