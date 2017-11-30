البنتاجون تنفي قتل المدنيين في الصومال

مقديشو(صدى):

نفت وزارة الدفاع الأمريكية، قتل جنودها لبعض المدنيين بالصومال أثناء العملية المشتركة مع الجيش الصومالي أغسطس الماضي، والتي نتج عنها مقتل مسلحين متشددين.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن القيادة العكسرية الأمريكية لأفريقيا ” أفريكوم ” أجرت تحقيقًا شاملًا حول تلك العملية العسكرية التي شُنت في 25 أغسطس ضد مقاتلي حركة الشباب المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة.

يُذكر أنه بعد هذه العملية دعوا صحافيين إلى العاصمة الصومالية مقديشو، حيث عرضوا تسع جثث بينها جثتان تعودان لطفلَين، وقال الوجهاء إن أولئك الأشخاص قُتلوا بدم بارد بأيدي جنود صوماليين كان يرافقهم مستشارون عسكريون أميركيون.