مقتل 4 شُرَطيين في هجوم لـ ” طالبان ” بأفغانستان

كابول(صدى):

استهدفت حركة ” طالبان ” ، اليوم الخميس، سيارة تابعة للشرطة في أفغانستان بمنطقة ” بوشتي رود ” ، ما أسفر عن مقتل 4 من رجال الشرطة.

وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد ناصر مهري، إن مسلحي حركة ” طالبان ” نصبوا كمينا لقوات الشرطة ثم فتحوا النار على السيارة ومن بداخلها.

يشار إلى أن حركة “طالبان” كثفت من هجماتها التى تستهدف الجنود الأفغان وقوات الأمن، إلا أن عشرات المدنيين لقوا مصرعهم فى مثل هذه الهجمات.