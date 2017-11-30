الذهب يُسجل أدنى مستوياته

عادل الحربي(صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوع، وذلك مع ترقب صدور بيانات الاستهلاك والإنفاق الشخصي بالولايات المتحدة للحصول على أدلة جديدة حول المسار المحتمل للسياسة النقدية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.25% عند 1283 دولارًا للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27 % عند 1280.14 دولار للأوقية اليوم في تمام الساعة 12:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت أسعار الذهب قد انخفضت بنسبة 1٪ أمس بضغط من نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بمعدل سنوي يزيد عن 3٪ خلال كلا من الربعين الماضيين.