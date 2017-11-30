مصر تسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام قواعدها الجوية

موسكو(صدى):

أعلنت الحكومة الروسية، أن هناك مسودة اتفاق مع مصر يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام قواعد جوية مصرية.

ونقلت صحيفة ” ازفيستيا ” ، يوم 10 أكتوبر 2016، عن مصدر في الخارجية الروسية، ومقرب من وزارة الدفاع دون أن تسميه، أنه تم التطرق في أثناء محادثات حول استئجار منشآت عسكرية، إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق.

وأوضحت الصحيفة، أن القاعدة تقع في مدينة سيدي براني شمال غرب مصر.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف،آنذاك، نفى ما تردد حول إمكانية بناء قواعد أجنبية في السواحل المصرية، وذلك في بيان أصدره في أكتوبر 2016.