الخضيري يشدد على ضرورة تعليم طلاب الابتدائية القران والأخلاق
حث الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، على التشديد بتعليم طلاب المرحلة الابتدائية القران والأخلاق، والمهن الوظيفية المفيدة للوطن، قبل التطرق للعلوم البعيدة عن الفائدة.
وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” نتمنى من أصحاب القرار الاهتمام بالثقافة العامة للطلاب، كالقرآن والأخلاق والكتابة والقراءة والإنشاء والإملاء، في المرحلة الابتدائية، ثم تعليمهم المهن الوظيفية المفيدة للوطن، ومن ثم الحساب والهندسة والإلكترونيات، قبل أن يتم تعليمهم العلوم البعيدة عن احتياجات الوطن كعدد سكان فنزولا والأرجنتين “.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 32 دقيقة
تركي يقول/ ((( لاعلمتة من الصغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر *** لاكبر يطلع فطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ))) تمام عليك يادكتور فهد الخضيري.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 24 دقيقة
اوكي اوافقك الرأي بشرطان
اولاُ زرع العقيدة الوطنية في النشأ
منذ الصغر وان حب الأوطان من الإ يمان
والسمع والطاعة لولي امرنا حفظه الله ورعام
وتحريم عدم الخروج ع ولاة امورنا نهائيا
ثانياً تحصين وتطعيم النشاً جرعات ضد الفكر المتشدد المتزمت
ووزرع فكر التسامح والتعايش مع جميع الأديان والملل
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2007 ] نشر منذ 16 دقيقة
الخوض في مجال التعليم شائك جدا
الخوض فيه يزعل الكبير ويحبط الصغير
جذور ممتده واغصان متفرعه
كثير من يزرع وكثير من يبني وبالمقابل فيه من يقلع ومن يهدم
والفرمته من جديد صعبه قويه-الا بفضل من الله وبجهود جباره