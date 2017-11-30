الخضيري يشدد على ضرورة تعليم طلاب الابتدائية القران والأخلاق

عادل الحربي(صدى):

حث الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات، على التشديد بتعليم طلاب المرحلة الابتدائية القران والأخلاق، والمهن الوظيفية المفيدة للوطن، قبل التطرق للعلوم البعيدة عن الفائدة.

وقال الخضيري في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : ” نتمنى من أصحاب القرار الاهتمام بالثقافة العامة للطلاب، كالقرآن والأخلاق والكتابة والقراءة والإنشاء والإملاء، في المرحلة الابتدائية، ثم تعليمهم المهن الوظيفية المفيدة للوطن، ومن ثم الحساب والهندسة والإلكترونيات، قبل أن يتم تعليمهم العلوم البعيدة عن احتياجات الوطن كعدد سكان فنزولا والأرجنتين “.