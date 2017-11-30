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توقعات ” المسند ” لدرجات الحرارة من الجمعة للثلاثاء المقبل

توقعات ” المسند ” لدرجات الحرارة من الجمعة للثلاثاء المقبل
سالم المطيري(صدى):

تنبأ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك، بجامعة القصيم، هبوط درجة الحرارة، بداية من الجمعة 1 ديسمبر 2017 وحتى يوم الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي.

وأعلن تأثر تلك المناطق بهذه الأجواء، وهي الرياض، والقصيم ، وحائل، بشكل عام، كما تتأثر المنطقة الشرقية بشكل جزئي، تزامنًا مع دخول المربعانية، وفقًا لحساب ابن بسام.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 44 دقيقة

hالزعاق يقول اليوم بجى مطر بالرياض وانت تقول غير الكلام هذا والله لو ترتاحون احسن لكم

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 37 دقيقة

لا يعلم الغيب الا الله
هذة عقيدة المسلم الحق

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