توقعات ” المسند ” لدرجات الحرارة من الجمعة للثلاثاء المقبل
تنبأ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك، بجامعة القصيم، هبوط درجة الحرارة، بداية من الجمعة 1 ديسمبر 2017 وحتى يوم الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي.
وأعلن تأثر تلك المناطق بهذه الأجواء، وهي الرياض، والقصيم ، وحائل، بشكل عام، كما تتأثر المنطقة الشرقية بشكل جزئي، تزامنًا مع دخول المربعانية، وفقًا لحساب ابن بسام.
مغرد[ عدد التعليقات: 1007 ] نشر منذ 44 دقيقة
hالزعاق يقول اليوم بجى مطر بالرياض وانت تقول غير الكلام هذا والله لو ترتاحون احسن لكم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 37 دقيقة
لا يعلم الغيب الا الله
هذة عقيدة المسلم الحق