توقعات ” المسند ” لدرجات الحرارة من الجمعة للثلاثاء المقبل

سالم المطيري(صدى):

تنبأ الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك، بجامعة القصيم، هبوط درجة الحرارة، بداية من الجمعة 1 ديسمبر 2017 وحتى يوم الثلاثاء المقبل بشكل تدريجي.

وأعلن تأثر تلك المناطق بهذه الأجواء، وهي الرياض، والقصيم ، وحائل، بشكل عام، كما تتأثر المنطقة الشرقية بشكل جزئي، تزامنًا مع دخول المربعانية، وفقًا لحساب ابن بسام.