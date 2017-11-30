بالفيديو.. مقطع طريف لفتاة تقود دراجة هوائية في شارع عام
تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف، لفتاة تقوم بقيادة دارجة هوائية أمام منزلهم في أحد شوارع مناطق المملكة.
ويظهر في المقطع، الفتاة وهي تقود الدراجة بحماس وبجوارها أخرى، تحاول أن تثنيها عن الخروج للطريق العام والرجوع لداخل المنزل.
كما أبان هلع المرافقة لها لإرجاعها وثنيها عن الخروج بعيداً عن المنزل، خوفاً من أن يتم مشاهدتهما من قبل الجهات المختصة؛ لتتجاهلها وتستمر في قيادة الدراجة بعيداً عنها.
امل الرويلي[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 58 دقيقة
مهبولات
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 40 دقيقة
شكلها متصدرة لا تكلمني
والعالمية صعبة قوية
ههههههههههههههههههههه
Zezu[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 38 دقيقة
لا..تصلح قيادة الدراجة للنساء
جود[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 37 دقيقة
والله قلة حياء
عين الحقيقه[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 34 دقيقة
هذا مقطع طريف !
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 320 ] نشر منذ 32 دقيقة
شي طبيعي ومتوقع فتح الباب على البنات بشتى المجالات يعطي هذا السلوك للعامة وانتظرووا الايام القادمة يصبح هذا المشهد من الستر وعدم السفور
بردقوش[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 29 دقيقة
زوجهن والله إنهن يحتاجن زوج يسترهن بعد ستر الله
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 19 دقيقة
يجب تزويجها بأسرع وقت ممكن هي واللي تصورها
لأن وضعها واضح وصل لمرحلة…. ما أشوف
ام امل[ عدد التعليقات: 504 ] نشر منذ 18 دقيقة
قليله أدب بالشارع مره وحده
فارس بني خيبان[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 9 دقائق
بابا متى يجي الساعه 6 راكب ولا ماشي راكب بسكليته