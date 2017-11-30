بالفيديو.. مقطع طريف لفتاة تقود دراجة هوائية في شارع عام

نايف السالم(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف، لفتاة تقوم بقيادة دارجة هوائية أمام منزلهم في أحد شوارع مناطق المملكة.

ويظهر في المقطع، الفتاة وهي تقود الدراجة بحماس وبجوارها أخرى، تحاول أن تثنيها عن الخروج للطريق العام والرجوع لداخل المنزل.

كما أبان هلع المرافقة لها لإرجاعها وثنيها عن الخروج بعيداً عن المنزل، خوفاً من أن يتم مشاهدتهما من قبل الجهات المختصة؛ لتتجاهلها وتستمر في قيادة الدراجة بعيداً عنها.

