بالفيديو.. لحظة هروب فتيات مراهقات من فوق سور مدرستهن.. ومطالبات بالتحقيق
وثق مواطن مقطع فيديو يرصد لحظة هروب فتيات مراهقات، من فوق سور مدرستهن في إحدى مناطق المملكة.
ويظهر المقطع الفتاة وهي مرتدية زي المتوسط – كما يبدوا – تتسلق سور المدرسة وفي انتظارها أخرى خارج السور، لتتمكن من القفز بطريقة إحترافية، معرضة حياتها للخطر، والذي بدا أنها ليست الأولى لها للهروب.
وتعجب موثق المقطع على المشهد، وسط مطالبات من قبل متداولي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق فيه ووضع حداً لمثل هذه التجاوزات الجديدة على المجتمع.
ابـــــــو لانــــــــــــا[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حووول ولا قوة الا بالله
وين بيروحووون طيب الحييين ؟؟؟؟؟؟
عبدالله[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 1 ساعة
من أمن العقوبه أساء الادب
امل الرويلي[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 1 ساعة
البنات اللي يسون هالسواة ينخاف من دروبهن ذولي ناقصهن تربيه والله
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 1 ساعة
طالما قال لسه… الحادثه وقعت بالغربيه… على الأم مراعاة مرحلة المراهقه والمحنه التي تصيب بنتها في هذه المرحله … هذه مرحله خطره على بعض الفتيات وقد تسبب لهن الفقع المبكر لا قدر الله .. محدثكم بروفسور علم النفس أ د نجر …
بردقوش[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 40 دقيقة
(كي )يتحدث بها أهل الغربية خاصة أهل مكة اسأل الله ان يحفظهن ويحفظ بنات المسلمين المراهقة تريد من اهلها ان يغمروها حباً
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 13 دقيقة
تضاعف عدد المنحرفات بشكل كبير
والايام القادمه سيكون الوضع اكثر سوء لأن الاهل يعتقدون ان البنت طالعة بسيارتها للدوام وهي بالحقيقه طالعه لعامل المطعم والا البقاله وغيره مثل اللي انتشر مقطعها هاربه من الجامعه ورايحه لحبيبها معلم المعصوب وجالسه بين خمسين عامل تتحضن ابو ريحه ولا همها واذا صورها بكره وفضحتها راحت للهيئة تبكي فكوني منه
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 7 دقائق
كثر الضغط يولد الأنفجار
كثر التشدد والتزمت والتضيق والكبت
يولد مثل هذة الحالات
لابد من معرفة الأسباب الخفية
الفعل غلط لكن ماهي الدوافع
حتى نعرف الداء ونضع الدواء