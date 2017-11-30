بالفيديو.. لحظة هروب فتيات مراهقات من فوق سور مدرستهن.. ومطالبات بالتحقيق

نايف السالم(صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يرصد لحظة هروب فتيات مراهقات، من فوق سور مدرستهن في إحدى مناطق المملكة.

ويظهر المقطع الفتاة وهي مرتدية زي المتوسط – كما يبدوا – تتسلق سور المدرسة وفي انتظارها أخرى خارج السور، لتتمكن من القفز بطريقة إحترافية، معرضة حياتها للخطر، والذي بدا أنها ليست الأولى لها للهروب.

وتعجب موثق المقطع على المشهد، وسط مطالبات من قبل متداولي المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق فيه ووضع حداً لمثل هذه التجاوزات الجديدة على المجتمع.

