ارتفاع ” بتكوين ” 10 آلاف دولار رغم تعطيل البورصات

عادل الحربي(صدى):

سجلت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم الخميس ارتفاعاً أعلى 10 آلاف دولار مرة أخرى رغم المخاوف حيال موثوقية البنية التحتية الرقمية، وبعد جلسة متذبذبة شهدت فقدان العملة لنحو خُمس قيمتها خلال ساعات.

و ارتفعت ” بتكوين ” بنسبة 3.20% إلى 10,132 دولار، في تمام العاشرة صباحاً بتوقيت مكة .

و ارتفعت العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية إلى 11,400 دولار خلال تعاملات أمس الأربعاء قبل أن تهبط سريعًا إلى 9,300 دولار، بسبب تعطل خدمات بعض البورصات مثل ” كوين بيز ” .