بالفيديو.. سقوط مروع لعروس ورد فعل صادم من المارة
نفذ مجموعة من الأشخاص مقلب طريف أصاب المارة بالصدمة عندما تسببوا في سقوط عروس بطريقة مروعة في الشارع.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تنفيذ مقلب طريف في المارة، حيث طلب رجل من الأشخاص في الشارع في مساعدته بضرب الألعاب أثناء خروج العروس مع عريسها، وبالفعل عندما قام الآخرون بإطلاق الألعاب أصيبت العروس في عينها مما تسبب في سقوطها من فوق الدرج على الأرض بطريقة مروعة مما أثار صدمة المارة.
The falling bride
Posted by TAG on Tuesday, November 28, 2017
امل الرويلي[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 57 دقيقة
اهم شي سلمت
درة البسامي[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 56 دقيقة
مقلب جامد…
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6268 ] نشر منذ 54 دقيقة
ههههههه😊آسين عليك😁😢