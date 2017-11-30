بالفيديو.. سقوط مروع لعروس ورد فعل صادم من المارة

أماني الغامدي(صدى):

نفذ مجموعة من الأشخاص مقلب طريف أصاب المارة بالصدمة عندما تسببوا في سقوط عروس بطريقة مروعة في الشارع.

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تنفيذ مقلب طريف في المارة، حيث طلب رجل من الأشخاص في الشارع في مساعدته بضرب الألعاب أثناء خروج العروس مع عريسها، وبالفعل عندما قام الآخرون بإطلاق الألعاب أصيبت العروس في عينها مما تسبب في سقوطها من فوق الدرج على الأرض بطريقة مروعة مما أثار صدمة المارة.