بعد توجيه الاتهامات إليه.. عضو هيئة تدريس يطالب مكافحة الفساد بفتح ملف ” جامعة الشمالية “

خالد الضبيبي(صدى):

شهدت الأيام الماضية، تراشق للاتهامات بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية، والجامعة نفسها؛ عقب توجيه أعضاء هيئة التدريس تساؤلات حول تعطل بعض المشاريع في الجامعة والقضايا المتعلقة بها، بالإضافة لصرف ميزانية الجامعة على أمور لا تستحق على حساب إهمال مشاريع كبرى.

وفي هذا الصدد رد الدكتور عاطف هادي، أحد المتداخلين في برنامج “معالي المواطن” على الاتهامات الأخيرة التي وجهتها إليه الجامعة، بشأن طلب توظيف زوجته، مطالبًا الجامعة بتقديم إثبات واحد يؤكد ذهابه لهم لمحاولة توظيف زوجته، مضيفًا أن اتهام الجامعة هو تحوير للكلام وقلب للحقيقة؛ واصفًا بيان الجامعة بأنه كاذب وجدد “عبيد” هجومه على الجامعة قائلًا: ” أنا تداخلت في عدة نقاط مهمة وواضحة عن مجموع ميزانية الجامعة، وعن توظيف ابنة أحد الدكاترة وزوجة أحد العمداء، و عن ميزانية البحث العلمي “.

وتابع: ” إذا كان هناك إثبات واحد أنني ذهبت للجامعة لتوظيف زوجتي فليُظهروه، وأرجو من الجامعة إثبات مقابلة أي مسؤول لي أو أي ورقة تثبت طلب التوظيف؛ فهذا افتراء وكذب؛ لمحاولة تشويه الصورة، ولإثبات أننا أصحاب مصالح شخصية “.

وأشار إلى أن من الأولى أن يتم الاهتمام بالبنية التحتية والعمل على تطوير الجامعة دون نشر تعقيب متشعب تفوح منه الشخصنة ومحاولة ضرب المنتقدين وتخويفهم بالمحاكم، مطالبًا هيئة مكافحة الفساد بفتح ملف الجامعة بكل شفافية: كيف حصلت زوجة العميد على البكالوريوس؟ وكيف تم تعيينها على المرتبة السادسة؟.

وأكد على أنه سيقوم برفع قضية على الجامعة؛ لامتهانها الكذب وتضليل الرأي العام، قائلًا: ” وأنا أتحمل تبعات الموضوع لو ثبت عدم صحة كلامي “.

يجدر الإشارة إلى أن الجامعة وجهت عدد من الاتهامات أيضًا إلى الدكتورعلي جريد، و نايف محمود الجهني؛ عقب تقديمهم عدد من الشكاوى والمستندات حول تأخر مشاريع الجامعة.