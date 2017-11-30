بالفيديو والصور.. وصول جثمان الشهيد الحمدي إلى جازان

تركي السالم(صدى):

وصل صباح اليوم إلى جازان جثمان الشهيد البطل “ الحمدي ” إلى قوة جازان، وكان في استقباله العميد الركن عادل حكمي والعقيد الركن أحمد القحطاني وأيضاً أخو الشهيد.

وتحدث أخو الشهيد قائلاً: “ أرحب يا حمادة أرحب يشهد الله أنك رفعت راسي ولن تسقط لي دمعة وإنني فخور بك وهو يدافع عن وطنه وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ”.

وكان قد ودَّع أهالي قرية الخوجرة، التابعة لمحافظة الطوال بجازان، أمس الشهيد ” السابع ” من أبناء القرية الشهيد البطل العريف أحمد عبده محمد حمدي، أحد أفراد القوات المسلحة بنجران.