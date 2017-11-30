بالفيديو .. الراحل محمد المتحمي يتحدث عن حلول بديلة لـ ” عقبة شعار “

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع صوتي لمحافظ محايل عسير، محمد المتحمي ” رحمه الله حرصه على حل مشكلة أهالي منطقة عسير مع عقبة شعار خلال الفترة الماضية، حيث سعى قبل وفاته لمناقشة القضية ووضع حلول سريعة لحلها.

وقال الإعلامي على العلياني إن المتحمي كان مثالًا للمسؤول المخلص الذي يتعامل مع الإعلام كشريك في التنمية والإصلاح مؤكداً أن عقبة شعار أولوية أولى لديه، لأن بها كوارث خاصةً وأنها المنفذ الوحيد لمنطقة عسير.

والتقى ” معالي المواطن ” مساء أمس الأربعاء عددًا من أعيان المنطقة، الذين أكدوا حاجة المنطقة لازدواج عقبة شعار، وإيجاد بديل لها.

وتوفي المتحمي يوم 5 نوفمبر 2017 في حادث تحطّم طائرة عمودية قرب محمية ريدة جنوب غرب المملكة برفقة الأمير منصور بن مقرن وعدد من مسؤولي منطقة عسير .