تعرف على أغلى 5 هدايا في التاريخ

متابعات(صدى):

منذ بدأ الخليقة والإنسان يحب أن يهدي ويتهادى , ولكن تختلف الهدايا من شخص لآخر ومن وقت لآخر , وإلينا قائمة بأغلى الهدايا التي شهدتها العالم عبر التاريخ بداية من ماسة ” كوهينور ” وصولا لطائرة إيرباص

1- ” ماسة كوهينور ” أهدى الحاكم البريطاني للهند , الملكة فيكتوريا , عام 1850 , ماسة عيار 105 قراريط عرفت باسم ” كوهينور ” , وتعتبر أكبر ماسة في العالم في ذلك الوقت , وكانت واحدة من أهم أجزاء التاج الملكي البريطاني , ويقدر ثمنها بين 10 إلى 12 مليار جنيه إسترليني.

2- نجمة الشرق اشترى وريث صحيفة واشنطن بوست الأمريكية , القلادة التي تدعى نجمة الشرق كهدية لعيد زواجه , وهي ماسة على شكل حبة كمثرى عيار 94.80 قيراط , ويقدر ثمنها بنحو 11.9 مليون دولار.

3- تمثال جياكوميتي البرونزي أهدى الملياردير رومان إبراموفيتش لزوجته داشا زكوفا عام 2008 , تمثال من البرونز للفنان ألبرتو جياكوميتي , ووصل سعر التمثال 104.3 مليون دولار ليسجل كأغلى تمثال يباع بالمزاد العلني في العالم.

4- شقة برج خليفة اشترى رجل أعمال هندي شقة تمتد على مساحة الطايق 19 في برج خليفة , كهدية لزوجته شيلبا شيتي نجمة برنامج ” بيغ براذر ” , ولكنها قامت ببيعها في وقت سابق بحجة أنها صغيرة للغاية.

5- طائرة إيرباص اشترى موكيش أمباني أغنى رجل في الهند , طائرة إيرباص كهدية لزوجته نيتا مقابل 60 مليون دولار , وخصصت الطائرة لتحتوي على مطبخ وغرفة نوم كبيرة وحمام وصالة للألعاب وبالإضافة للعديد من مرافق الرفاهية الأخرى.