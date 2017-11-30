سيدات يُنظمن فرقة للتصدي لحظر النقاب بأندونيسيا

جاكرتا(صدى):

كونت مجموعة من السيدات الإندونيسيات اللاتي يرتدين النقاب، فرقة للتصدي لما يعتبرونه تعصبًا ضد حقهن في تغطية وجوههن، وتقييد لحقوق المرأة ضمن حق حرية العقيدة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة ” فرانس برس ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، فرقة السيدات وهن يمارسن بعض التمرينات الرياضية والأنشطة الترفيهية مثل ركوب الخيل، واستخدام القوس والسهم وبعض جلسات حفظ القرآن.

وأعربت إحدى عضوات الفرقة البالغ عددها 3000 سيدة عن انزعاجها، حيث قابلتها إحدى صديقاتها وسألتها ” لماذا تغطين وجهك؟ هل أصبت بإنفلونزا الطيور؟ “.

يُذكر أن عدة دول حول العالم فرضت حظرًا على ارتداء النقاب في الأماكن العامة.