” التقنية ” بالنماص تفتح باب التسجيل للفصل التدريبي الثاني

محمد بن طحيطح (صدى):

تفتح الكلية التقنية بالنماص، باب القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1439/1438 في برنامج الدبلوم الصباحي و(الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين) وذلك لقسمي تقنية الحاسب الآلي (تخصص دعم فني) والتقنية الإدارية (تخصص إدارة مكتبية)، يوم الأحد المقبل الموافق 1439/3/15هـ، ولمدة 10 أيام.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس مبارك بن عبدالله الشهراني، أهمية أن يراعي المتقدم الدقة في صحة البيانات المدخلة، بما فيها رقم الجوال الذي ستصله رسالة القبول عليه، حيث سيتم التواصل مع المرشحين الذين تنطبق عليهم شروط القبول عن طريق الرسائل النصية التي سوف يحدد بها المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات القبول.

رابط التسجيل من هنا .