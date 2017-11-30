وفاة والد لاعب الأهلي معتز هوساوي
انتقل والد لاعب خط الدفاع الاهلاوي معتز هوساوي ، اليوم الخميس، إلى رحمة الله، وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الحرام في مكة المكرمة.
وقدم عدد من النشطاء عبر منصة ” تويتر ” التعازي إلى لاعب الأهلي في وفاة والده، متداولين الأنباء حول دفن الفقيد في مقبرة المعلاة.
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ابو اصيل المدينة المنورة[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
عظم الله اجركم
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 44 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رحمه الله واحسن الله عزائكم
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 24 دقيقة
عظم الله اجركم – والله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون