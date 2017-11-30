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وفاة والد لاعب الأهلي معتز هوساوي

وفاة والد لاعب الأهلي معتز هوساوي
ماجد محمد(صدى):

انتقل والد لاعب خط الدفاع الاهلاوي معتز هوساوي ، اليوم الخميس، إلى رحمة الله، وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقدم عدد من النشطاء عبر منصة ” تويتر ” التعازي إلى لاعب الأهلي في وفاة والده، متداولين الأنباء حول دفن الفقيد في مقبرة المعلاة.
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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1874 ] نشر منذ 44 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
رحمه الله واحسن الله عزائكم

[ عدد التعليقات: 191 ] نشر منذ 24 دقيقة

عظم الله اجركم – والله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون

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