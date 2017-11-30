وفاة والد لاعب الأهلي معتز هوساوي

ماجد محمد(صدى):

انتقل والد لاعب خط الدفاع الاهلاوي معتز هوساوي ، اليوم الخميس، إلى رحمة الله، وتقام صلاة الجنازة عصر اليوم بمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وقدم عدد من النشطاء عبر منصة ” تويتر ” التعازي إلى لاعب الأهلي في وفاة والده، متداولين الأنباء حول دفن الفقيد في مقبرة المعلاة.

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