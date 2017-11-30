أبل تنتج 3 مليون جهاز ” آي فون إكس ” أسبوعياً

نورة الشهري(صدى):

أشار تقرير حديث إلى أن شركة أبل باعت نحو 15 مليون وحدة من هاتفها الذكي الرائد ” آي فون إكس ” في أقل من شهر، منها 6 ملايين وحدة فقط مباعة خلال يوم الجمعة الأسود.

وقال المحلل المالي جون زانغ لدى مؤسسة ” روزينبلات تشينا تكنولوجي ” : إن أبل ستجني أرباحاً هائلة نظراً للطلب المتزايد على النسخة الأعلى سعراً ذات سعة تخزين داخلية 256 غيغابايت، بينما الأقل طلباً على النسخة الأقل سعة تخزين ذات 64 غيغابايت.

وأوضح جون أن أبل تنتج أسبوعياً 3 ملايين وحدة من الهاتف، وستزداد الشهر المقبل النسبة لتصل إلى 33% بنحو 4 ملايين وحدة في الأسبوع.

وتوقع أن عدد شحنات آي فون إكس ستصل 30 مليون وحدة بنهاية شهر ديسمبر المقبل .