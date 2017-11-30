دراسة علمية: تواضع رب العمل يزيد من ابداع الموظفين

متابعات(صدى):

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن الموظفين يظهرون المزيد من الإبداع في عملهم، عندما يجدون رب عمل متواضع، يمنحهم فرصة التحدث والمشاركة في صنع القرار .

وقال موقع جامعة ” أوهايو ” الأمريكية، التي أصدرت الدراسة بالتعاون مع جامعة ” رينمين ” الصينية نقلا عن المشرفة عليها جين تاو، إن القادة المتواضعين يكونوا أكثر فعالية، عندما يتوقع أعضاء فريق العمل مسافة أقل بينهم وبين رئيس العمل، مضيفة أن ذلك يدفع العمال إلى تقاسم عملهم بطريقة تعاونية مع الرئيس.

واعتمدت النتائج على دراسة شملت جمع بيانات فرق عمل وقادة لنحو 11 شركة متخصصة في المعلومات والتكنولوجيا في شمال الصين، وعلى فترة زمنية بلغت ستة أشهر، حيث استقرت العينة النهائية للدراسة على 354 موظفا من 72 فريقا.

وأفادت الدراسة أن الموظفين صنفوا في بداية التجربة تواضع قادتهم على مقياس من ست درجات، إذ صنف العمال مدى توافقهم مع عبارات على غرار ” قائد فريقنا منفتح أمام نصائح الغير ” ، كما قيم نفس العمال بعد ثلاثة أشهر مدى مشاركتهم للمعلومات مع بعضهم البعض، لينتقل مستوى التقييم بعد ستة أشهر إلى مدى إبداعهم مع فرقهم. وأظهرت النتائج أن القادة المتواضعين عززوا من مستويات إبداع عمالهم، عندما توقع العمال أن يكون قادتهم متواضعين.

وقالت المشرفة على الدراسة جين تاو ” غالبا ما نتجاهل السياق الموضوعي لتفسير نجاح أو فشل القادة، فالقيادة لا تتعلق فقط بكيفية تصرف القادة، بل أيضا بعمالهم وما يريدونه ويتوقعونه ” . وأضافت ” ليس من السهل القول إن التواضع شيء جيد أو سيئ للقادة “.

من جهة أخرى، أكدت تاو أن التواضع قد يبدو على أنه ضعف، عندما يتوقع العمال أن يكون رئيسهم مهيمنا ويتولى المسؤوليات ويعطي أمرا قويا. وأضافت حسب موقع ” ستايت مان ” أن على القادة فهم ما يتوقعه عمالهم منهم وما يمثله من قيمة لهم.