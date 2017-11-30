مستشفى الملك خالد بنجران ينهي معاناة مريض من قرنية مخروطية

راشد آل شريه(صدى):

تمكن فريق متخصص في جراحة العيون بمستشفى الملك خالد من إنهاء معاناة مواطن كان يشكو من قرنية مخروطية وضعف شبه تام في النظر.

وأوضحت صحة نجران أن المريض راجع مركز العيون، حيث كان يعاني من قرنية مخروطية متقدمة ” الدرجة الرابعة ” مع وجود لطخة بيضاء في القرنية ونسبة النظر لا تتجاوز 10% من الوضع الطبيعي ويحتاج إلى تغيير القرنية الحالية وزارعة قرنية جديدة, حيث جرى استكمال جميع الإجراءات العلاجية والفحوصات اللازمة، وأجري للمريض عملية زراعة للقرنية استغرقت ساعة تكللت بفضل من الله بالنجاح.

وبينت الصحة أن المريض راجع المركز بعد مرور أسبوع من إجراء العملية, حيث لوحظ تحسن النظر بنسبة تصل الى80% .

يذكر أن مركز العيون بمستشفى الملك خالد يقوم بزراعة العدسات الداخلية الدائمة بمعدل 4 حالات أسبوعياً، وإجراء أكثر 1200 حالة ماء أبيض في العام المنصرم، حيث تجاوز عدد المراجعين 17 ألف مراجعاً، إلى جانب إجراء 1036 عملية جراحية مختلفة ناجحة, بإشراف عدد من الاستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة العالية، بالإضافة إلى إجراء عمليات الحول وحلقات القرنية، وكذلك إجراء عمليات تصحيح النظر بتقنية الليزر والليزك ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمة أكثر من 3000 آلاف مريض منذ تدشينها في العام 2013م.