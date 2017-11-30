كتيب الملكة فيكتوريا في مزاد برلين ب 30 ألف يورو

برلين(صدى):

يعرض اليوم الخميس في مزاد برلين , كتيب يضم تذكارات جمعتها المربية ألمانية المولد لويزة ليتسن للملكة ” فيكتوريا ” , لنحو عقدين منذ كانت ” فيكتوريا ” في الخامسة من عمرها.

ويضم الكتيب المصنوع من الجلد خصلات من شعر الملكة “فيكتوريا” وتذكارات من حفل زفافها , بالإضافة لرسومات قامت بها ” فيكتوريا ” , وخطابات وغيرها مما يعرض لمحة عن حياتها الخاصة المبكرة.

وكان الكتيب بحوزة عائلة “ليستن” حتى بيع لأول مرة عام 1999 , إلى أن تم عرضه اليوم في مزاد برلين بسعر يبدأ من 30 ألف يورو.

وتعد الملكة ” فيكتوريا ” من أبرز ملوك بريطانيا , الذين حكموا الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس , وكانت آخر حاكم بريطاني يترك بصماته على الحياة السياسية في البلاد , وتوجت ملكة بعد وفاة عمها “ويليام” الرابع.