المؤرخ عبدالحميد العليان في ذمة الله

سعيد العجل(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء يوم أمس الأربعاء الأستاذ والمؤرخ والكاتب عبدالحميد بن عبدالعزيز بن محمد العليان

” أبوعبدالعزيز ” بعد معاناة مع المرض، والفقيد هو منسق وعضو مجلس أسرة العليان بالرياض والشرقية والمعني بترتيب لقاءتها الدورية، وهو مؤرخ وكاتب له العديد من المؤلفات والكتب القيمة في التاريخ.

وتقام صلاة الجنازة اليوم الخميس بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض، كما يوارى جثمانه بمقبرة حي النسيم شرق العاصمة الرياض .

كما يتلقى العزاء ذوي الفقيد على جوال أبناءه عبدالعزيز0554467833، ومحمد 0537906955، وشعيب 0531554544 . وإدارة صحيفة ” صدى ” تسأل الله للفقيد المغفرة والرحمة ولذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون .