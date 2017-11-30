غرفة مكة توعّي المجتمع بأخطار السمنة

نايف السالم(صدى):

اختتمت بمقر الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أمس فعالية ” سمبتيك ” التي استهدفت التوعية الصحية للحد من أخطار السمنة في أوساط المجتمع السعودي، وتسليط الضوء على نمط الحياة الصحي، على مدى يومين بمشاركة وزارة الصحة وجمعية زمزم وعدد من الشركات الراعية .

ونوّه أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم بن فؤاد برديسي بأهمية رعاية غرفة مكة المكرمة لهذه الفعالية، التي تهدف إلى تصحيح نمط الحياة الصحية والتقليل من أخطار السمنة, مشيراً إلى أن الفعاليات تضمنت العديد من المحاضرات التي تناولت أهمية نشر ثقافة إنشاء أسلوب حياة صحي يتناسب مع الفرد، وتغيير فكرة ” الرجيم القاسي ” في إنقاص الوزن إلى أسلوب حياة صحي، ونشر الوعي عن الصحة والتغذية وتعزيز المعلومات الصحية، ومحاولة الحد من العادات الاجتماعية الخاطئة.

وقدمت الجهات المشاركة من خلال المعرض المصاحب الطريقة المثلى للاستمتاع بالصحة طوال الحياة، والاستمتاع بالأطعمة الصحية، وتحول الفرد إلى قدوة لغيره، و تقديم الخدمات الصحية، وطرق تخفيض الوزن بأسلوب حياة صحي، ومحاولة الحد من العادات الاجتماعية الخاطئة.