جيبور يغادر النصر ويعود لأمريكا

ماجد محمد(صدى):

أعطت إدارة نادي النصر الضوء الأخضر مهاجم فريق النصرالليبيري ويليام جيبور بمغادرته للولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوقوف إلى جانب زوجته المريضة، والتي تعاني من مرض السرطان حيث يتوقع أن يغادر الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة .

وقالت المصادر أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، عرض على جيبور استقدام زوجته وعلاجها في أرقى مستشفيات المملكة إلا أنه رفض وأصر على السفر لمتابعة حالتها بعد أن تقاضى راتب شهر وتبقى له راتب شهرين مشيرةًإلى أن إدارة النادي تعقد معه اجتماعاً مساء اليوم لحسم الأمر ومعرفة قراره النهائي.

وكان اللاعب قد تقدم بطلب مماثل مسبقاً في 20 أغسطس الماضي بداعي رغبته في انهاء بعض الارتباطات الخاصة، على أن يعود إلى المملكة في الثالث من سبتمبر، إلا أنه تأخر حتى السادس من الشهر نفسه، مبرراً ذلك بظروف الطيران.

ثم عاد مجدداً وطلب السماح له بالسفر ورفضت إدارة نادي النصر قبل شهر ونصف ثم عاود اللاعب مجدداً مساء أمس الأول لطلب السماح له بالمغادرة إلى أمريكا.