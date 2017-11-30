سائقو إسعاف الطائف منزعجين من مخالفات ” ساهر “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أبدى سائقو سيارات الإسعاف بالمراكز الصحية والمستشفيات بالطائف , انزعاجهم من ملاحقة مخالفات ” ساهر ” لهم أثناء قيامهم بنقل حالات خطيرة بين المراكز الصحية والمستشفيات.

وأكد سائقو الإسعاف أن استمرار ” ساهر ” في تسجيل المخالفات على سيارات الإسعاف يؤدي إلى التأخر في إنقاذ الحالات الإصابية والمرضية المنقولة عبر سيارات الإسعاف , وخصوصا أن غالبية طرقات الطائف تم تحديد السرعة فيها ما بين 80 إلى 110 كم في الساعة.

وأشار سائقو الإسعاف أن الخدمات بـ ” صحة الطائف ” تقوم بإرسال خطابات إلى مراجعهم من أجل إلزام السائقين بسداد قيمة المخالفات , والتي تجاوزت 400 ألف ريال.