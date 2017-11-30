تعرف على أبرز الاستثمارات العربية في إثيوبيا

نايف السالم(صدى):

تصدرت المملكة قائمة أكبر نصيب من الاستثمارات داخل إثيوبيا، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات بحجم 13.3 مليار دولار، متمثلة في سد النهضة، والأمن الغذائي، والطاقة بالإضافة إلى مئات المشاريع الأخرى.

وتأتي المغرب في المركز الثاني، برصيد 4 مليار دولار لاستثمارات في مجالات النقل الجوي، والمعادن، والزراعة، والسياحة، والأسمدة.

تليها مملكة الإمارات المتحدة، بالمركز الثالث باستثمارات تفوق المليار دولار، في مجالات الزراعة والغذاء، وتربية المواشي، والصناعات الدوائية.

وبالمركز الأخير، جاءت قطر برصيد 500 مليون دولار في مشاريع النقل والطرق والسكك الحديدة، ومشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة التبادل التجاري.