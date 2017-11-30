غرفة الرياض تدعو القطاع الخاص إلى التعاون مع ” الإحصاء “

عادل الحربي(صدى):

دعت غرفة الرياض، كافة منشآت القطاع الخاص إلى التعاون مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء خلال تنفيذ الهيئة عددًا من المسوح الإحصائية الميدانية خلال عام 2018.

وأشار أمين عام الغرفة الأستاذ أحمد بن علي السويلم، إلى أهمية التعاون مع تلك المسوحات التي تعد من أهم العمليات الإحصائية التي تنفذها الهيئة بناء على المتطلبات الدولية والإقليمية والمحلية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأوضح ” السويلم ” أن جميع المعلومات التي سيتم جمعها ستكون محل سرية تامة وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط.