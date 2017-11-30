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وزارة الصحة تعد بمفاجأة يوم الأحد لمنسوبيها

وزارة الصحة تعد بمفاجأة يوم الأحد لمنسوبيها
حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن وعدها لجميع منسوبيها، بتقديم هدية لهم، يوم الأحد المقبل، باعثة إيميلات خاصة لهم من قبل الإدارة الداخلية.
وقالت في رسالتها الأولى لمنسوبيها على إيميلاتهم الخاصة: ” الوعد الأحد ” ، مع إرسال صورة رمزية عن الهدية.
تناقل الصورة أعداد كبيرة من منسوبي وزارة الصحة، التي وصلتهم الرسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع تحليل الأغلبية، متسائلين نوعية الهدية وماذا ستقدم وزارة الصحة لهم.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 37 دقيقة

ابرة لقاح اتوقع

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