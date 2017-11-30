وزارة الصحة تعد بمفاجأة يوم الأحد لمنسوبيها
كشفت وزارة الصحة، عن وعدها لجميع منسوبيها، بتقديم هدية لهم، يوم الأحد المقبل، باعثة إيميلات خاصة لهم من قبل الإدارة الداخلية.
وقالت في رسالتها الأولى لمنسوبيها على إيميلاتهم الخاصة: ” الوعد الأحد ” ، مع إرسال صورة رمزية عن الهدية.
تناقل الصورة أعداد كبيرة من منسوبي وزارة الصحة، التي وصلتهم الرسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع تحليل الأغلبية، متسائلين نوعية الهدية وماذا ستقدم وزارة الصحة لهم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3460 ] نشر منذ 2 ساعتين
نسأل الله ان يكون خير
ابوباسم[ عدد التعليقات: 539 ] نشر منذ 37 دقيقة
ابرة لقاح اتوقع