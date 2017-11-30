وزارة الصحة تعد بمفاجأة يوم الأحد لمنسوبيها

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن وعدها لجميع منسوبيها، بتقديم هدية لهم، يوم الأحد المقبل، باعثة إيميلات خاصة لهم من قبل الإدارة الداخلية.

وقالت في رسالتها الأولى لمنسوبيها على إيميلاتهم الخاصة: ” الوعد الأحد ” ، مع إرسال صورة رمزية عن الهدية.

تناقل الصورة أعداد كبيرة من منسوبي وزارة الصحة، التي وصلتهم الرسالة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مع تحليل الأغلبية، متسائلين نوعية الهدية وماذا ستقدم وزارة الصحة لهم.

