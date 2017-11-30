شيرين الرفاعي تحتفل بتجاوز حلقات برنامجها ” الوطن اليوم ” أكثر من ١٠٠٠ حلقة

‏نايف العضياني (صدى):

احتفلت الإعلامية شيرين الرفاعي مقدمة ورئيسة تحرير برنامج الوطن اليوم والخليج في أسبوع في قناة الآن بالإمارات العربية المتحدة مؤخرا بتجاوز حلقات برنامجها الوطن اليوم أكثر من ١٠٠٠ حلقة.

الجدير بالذكر أن برنامج الوطن اليوم والذي تقدمه وترأس تحريره الإعلامية شيرين الرفاعي برنامج يهتم وينقل أخبار سواء محلية أو اجتماعيه أو اقتصادية عن المجمتع السعودي.

عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي التويتر في وسم الوطن اليوم يحتفل ١٠٠٠ حلقة يقدمون شكرهم وامتنانهم لرئيسه البرنامج وجميع الطاقم العامل فيه على ما قاموبه، ويتمنون لهم التوفيق والنجاح دايما.

