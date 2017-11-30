رونالدو: مستعدون للفوز على أي منتخب بكأس العالم

نواف السالم(صدى):

أكد نجم المنتخب البرتغالي ونادي ريال مدريد الإسباني اللاعب كريستيانو رونالدو، على حصول جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 على فرص متكافئة أثناء دور المجموعات، معربًا عن ثقته في جاهزية منتخب بلاده لمواجهة أي منافس في دور المجموعات.

وقال ” رونالدو ” في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدوري لكرة القدم فيفا: ” أنا هادئ لأنه بغض النظر عما إذا كانت بعض المنتخبات أقوى من غيرها، ستكون كل المجموعات متكافئة، أنا مرتاح البال لأنني أعرف أنه عندما سيحين الوقت سيكون الفريق جاهزًا، ويجب علينا أن نفوز على أي منتخب نواجهه، مهما كلف الأمر “.

الجدير بالذكر أن قصر الكرملين في روسيا سيشهد غدًا الجمعة قرعة كأس العالم 2018، التي يترقبها 32 منتخبًا تمكنوا من العبور إلى نهائيات المونديال.