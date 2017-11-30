إسكو: زيدان منحني فرصة أن أكون لاعبا مهما بالريال

ماجد محمد(صدى):

قال اللاعب الإسباني ، إيسكو ألاركون، أن المدرب الفرنسي ” زين الدين زيدان ” هو المدير الوحيد لفريق ريال مدريد، الذي أعطى له الفرصة واستخدمه في مركزه، وتوجه له بالشكر على ثقته و إعطائه الفرصة ليكون لاعباً مهماً بالريال.

وبحسب تصريح اللاعب لقناة “ فوكس سبورت ” الإيطالية: قال “ كمدرب، أعطاني زيدان الفرصة لأكون لاعباً مهما، وكان المدرب الوحيد للريال الذي أشركني في مركزي، ولذلك أنا سعيد للغاية بمحاولة ترجمة هذه الثقة على أرض الملعب ” .

وأضاف إيسكو، “ قلت ذلك كثيراً في السابق، حين كان يلعب زيدان كنت أنا صغيراً، وكنت أحاول التركيز عليه، كثير من حركاته كانت مذهلة وفريدة ” .

يذكر أن، الإسباني إيسكو اشتهر باسم الساحر منذ قدومه إلى فريق ريال مدريد، حيث أطلق عليه اللقب كلا من سيرجيو راموس وإيكر كاسياس.