سامي الجابر: هذا ما توقعته لعمر خربين قبل سنتين

ماجد محمد(صدى):

أكد سامي الجابر , المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم , وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي , موهبة اللاعب السوري عمر خربين , مشيرا لكونه يستحق لقب أفضل لاعب في آسيا.

وقال ” الجابر ” صباح اليوم الأربعاء , عبر تغريدة له على تويتر ” قبل سنتين توقعت لهذا اللاعب أن يكون في أحد الأندية الكبيرة لما يملكه من إمكانيات ” .

وهنأ الجابر اللاعب عمر خربين لحصوله على لقب أفضل لاعب في آسيا , قائلا ” ألف مبروك عمر خربين لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2017 , ولازال للمجد بقية “.