سامي الجابر: هذا ما توقعته لعمر خربين قبل سنتين
أكد سامي الجابر , المدير التنفيذي في اتحاد كرة القدم , وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي , موهبة اللاعب السوري عمر خربين , مشيرا لكونه يستحق لقب أفضل لاعب في آسيا.
وقال ” الجابر ” صباح اليوم الأربعاء , عبر تغريدة له على تويتر ” قبل سنتين توقعت لهذا اللاعب أن يكون في أحد الأندية الكبيرة لما يملكه من إمكانيات ” .
وهنأ الجابر اللاعب عمر خربين لحصوله على لقب أفضل لاعب في آسيا , قائلا ” ألف مبروك عمر خربين لقب أفضل لاعب آسيوي عام 2017 , ولازال للمجد بقية “.
ابو[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
نفس توقعك بفوز الهلال على اوراوا 2-1 داهية في التوقعات
عبدالله[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
هل يعقل ان خربين افضل من داسيلفا
وهل يعقل ان الشمراني افضل لاعب في 2015 ياااااااشيييييييخ
ابو وليد[ عدد التعليقات: 513 ] نشر منذ 18 دقيقة
اكيد افضل لاعب في آسيا والهلال لعب بهم كما لعب بالنصر في مباراه الدوري السابقه ولكن لان الفريق الياباني احسن بمليون مره من النصر استطاع استغلال بعض هفوات الزعيم وكتبها الله لهم وليس للهلال — ويكفي ان خربين نجمه في السماء الزرقاء