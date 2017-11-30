 تعرف على جدول مباريات اليوم بالجولة الـ 12 من دوري المحترفين 

نواف السالم(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، جدول مباريات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين بثلاث مباريات.

حيث يلتقي الفيصلي نظيره الباطن في تمام الساعة 5:45م على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية، في المجمعة. ويدير المبارة الحكم السويسري أدريان جاكوتيت، بمساعدة كلا من ستيفان دي ألميدا، وفيتل جوبين.

كما يلتقي الشباب مع نظيره التعاون، في نفس التوقيت على استاد الأمير فيصل بن فهد، في الرياض، بإدارة المجري تاماس بوجنار، ويساعده ثيودوروس جورجيو، وبالاس بوزاس.

وفي تمام الساعة 7:40م يلتقي الاتفاق والاتحاد على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في الخبر، ويدير المباراة الحكم إيفان بيبك، وميرو جرجيك، و توميسلاف بتروفيتش.