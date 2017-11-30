بلدية الشوقية بمكة تنفّذ حملات تفتيشية على عدد من المحال

نايف السالم(صدى):

نفذت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة اليوم حملات رقابية على عدد من محال بيع الأغذية ومغاسل الملابس بمنطقة الحسينية للوقوف على مدى جودة تشغيل المغاسل والخدمات المقدمة بها والتأكد من توفر الاشتراطات الصحية، وقد ضبطت خلالها العديد من المحال المخالفة وغير المرخصة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أنّ البلدية شكلت فريقا ميدانيا لمتابعة هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإبعاد كل ما يمكن أن يؤثر سلباً على الإصحاح البيئي.

وأشار إلى رصد العديد من المخالفات والاشتراطات الصحية , ومصادرة كمية من الأجهزة والأدوات المستخدمة كالغسالات غير الصالحة وأدوات الغسيل التالفة، إضافة إلى تدني مستوى النظافة العامة للمواقع والنظافة الشخصية للعمال، وقصور في تنفيذ الاشتراطات الصحية ووجود مخالفات في تأهيل غرف الغسيل وأرفف الملابس وفتحات التهوية ومكابس الكوي ومصائد الحشرات , ووجود بعض العاملين بدون شهادات صحية , ومحال بدون تراخيص وغير ذلك من المخالفات.

وأكد عراقي أنّ البلدية لن تتوانى عن تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، حرصا على سلامة هذه الخدمات، ولضمان تقديمها وفق أعلى معايير الإصحاح البيئي.