بالفيديو.. رجل يعتدي على زوجته ويطرحها أرضا خارج المطار

أماني الغامدي(صدى):

اعتدى رجل على زوجته وطرحها أرضاً خارج مطار الملكة بياتريكس الدولي في شجار بسبب حقيبة سفر.

وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباك الثنائي معا وظهرت المرأة تطيح بهاتف الرجل مما جعله يلقيها أرضا فتتمسك بحقيبتها، بينما يجذبها بقوة من يدها.

اضطر المارة والمتواجدون للتدخل بعد تطور الأمر بهذا الشكل، ونشرت المرأة ملتقطة الفيديو المقطع عبر فيسبوك معبرة عن صدمتها.

