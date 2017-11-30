بالفيديو.. رجل يعتدي على زوجته ويطرحها أرضا خارج المطار
اعتدى رجل على زوجته وطرحها أرضاً خارج مطار الملكة بياتريكس الدولي في شجار بسبب حقيبة سفر.
وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباك الثنائي معا وظهرت المرأة تطيح بهاتف الرجل مما جعله يلقيها أرضا فتتمسك بحقيبتها، بينما يجذبها بقوة من يدها.
اضطر المارة والمتواجدون للتدخل بعد تطور الأمر بهذا الشكل، ونشرت المرأة ملتقطة الفيديو المقطع عبر فيسبوك معبرة عن صدمتها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 3 ساعات
بيأدبوه الهمجي
سردار[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماندري عنهم يمكن طلعته من طوره شكلها ناشبه في حلقه مثل الجنيه
Zezu[ عدد التعليقات: 391 ] نشر منذ 2 ساعتين
بكيفهم مشاكل عائلية..مالنا خص فيها.
امل الرويلي[ عدد التعليقات: 365 ] نشر منذ 1 ساعة
اكيد هي رافعه ضغطه خلوه يأدبها