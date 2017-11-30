” نزاهة ” توضح حقيقة تواصلها مع الأفراد لتحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية

نايف السالم(صدى):

نفت هيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” ، أنها تتواصل مع الأفراد والجهات لطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية، مطالبة المواطنين إذا حدث ذلك بالإبلاغ فورًا.

وكتبت ” نزاهة ” في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” نزاهة لا تتواصل مع الأفراد والجهات لطلب تحويل مبالغ مالية إلى حسابات بنكية. ونآمل في حال تلقيكم مثل هذه الاتصالات، الإبلاغ فوراً عن طريق الرقم المجاني 19991، أو عبر الطرق الرسمية التي وفرتها نزاهة على الرابط الآتي هنـا “.

وكانت ” نزاهة ” قد تلقت عدة استفسارات من المواطنين، عن تلقيهم اتصالات من أرقام مجهولة يقولون أنهم موظفين في نزاهة ويطاليون بتحويل الأموال على حسابات بنكية.