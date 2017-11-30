دراسة: الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسة أجريت حديثا، أن تناول جرعات منخفضة من حبوب ” الأسبرين ” بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد، خاصة لمن تعرض مسبقا للإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي ” ب ” ، الذي تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد.

وأضافت، ” أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين كعلاج يومي قد يمنع السرطان، ولكن هناك القليل من الأدلة السريرية على ما إذا كان استخدام الأسبرين العادي يمكن أن يمنع سرطان الكبد لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B ” .

يذكر أن، التقارير الطبية تفيد بأن عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ” ب ” ما يقرب من 257 مليون إنسان حول العالم، وقد تسبب هذا النوع من الالتهابات في وفاة 887 ألف شخص عام 2015.