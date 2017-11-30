دراسة: الأسبرين يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد
كشفت دراسة أجريت حديثا، أن تناول جرعات منخفضة من حبوب ” الأسبرين ” بشكل يومي يقلل من خطر الإصابة بمرض سرطان الكبد، خاصة لمن تعرض مسبقا للإصابة بعدوى التهاب الكبد الوبائي ” ب ” ، الذي تزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد.
وأضافت، ” أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين كعلاج يومي قد يمنع السرطان، ولكن هناك القليل من الأدلة السريرية على ما إذا كان استخدام الأسبرين العادي يمكن أن يمنع سرطان الكبد لدى الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد B ” .
يذكر أن، التقارير الطبية تفيد بأن عدد المصابين بالتهاب الكبد الوبائي ” ب ” ما يقرب من 257 مليون إنسان حول العالم، وقد تسبب هذا النوع من الالتهابات في وفاة 887 ألف شخص عام 2015.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4406 ] نشر منذ 3 ساعات
والله ما عرفنا لكم مره تحذرو منه ومره تقولو ينفع
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 1 ساعة
فوائد تلك الحبة الصغيرة عجيبة للغاية وهى فوائد للأمانة لا تحصى
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 52 دقيقة
تشير البراهين الحديثة أن الأسبرين يمكن أن يقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمريء والمعدة والمستقيم والبروستاتا وفي الآونة الأخيرة تم اقتراح هذا الأسبرين هذا الدواء البسيط ليساعد في الوقاية من مرض الزهايمر ومع كل هذه الفوائد المحتملة لماذ لا نلقي الأسبرين في الماء مثلما نفعل مع الفلوريد !!!
يعتبر أفضل وقت لتناول الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية مساءا وهذا ما أظهرته أحد الدراسات الحديثة فيتناول الملايين من البشر بالعالم المسكنات للحفاظ على الدم في حالة رقيقة ويقلل من خطر الإصابة بالجلطات المميتة وهذا وفقا لما نقله موقع Health الطبي إن دواء الأسبرين 100 مجم أو 80 مجم لا تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم على الرغم من ذلك تناول هذا الدواء قبل النوم يجعل من الصعب على الصفائح الدموية الالتصاق معا في الصباح وهو وقت الذروة لحدوث النوبات القلبية .
أظهرت بعض الدراسات أن الأسبرين يقلل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان بنسبة 40% حتى مع تناولها مرة واحدة يوميا ووجد باحثو جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أن مجرد تناول جرعات منخفضة جدا من مسكن الألم يقلل احتمالات الإصابة بسرطان المعدة والأمعاء بشكل كبير .