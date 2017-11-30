” أداء ” يُطلق تطبيق إلكتروني لقياس رضا المستفيد عن الجهات الحكومية

عادل الحربي(صدى):

أعلن المهندس حسام المدني المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء ” ، عن إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمواطنين والمقيمين، وذلك لتقييم أداء مختلف الجهات العامة وشبه الحكومية، وإيصال شكواهم بشكل مباشر، وتقييم النتائج.

وأوضح المدني أن مركز ” أداء ” يعمل على تصميم منصة إلكترونية للأداء الدولي، لمتابعة أداء المملكة مقارنة بأكثر من 200 دولة أخرى على مستوى العالم، وتمثل مرجعًا للتصنيفات الدولية، ومراقبة أداء الدول بشكل دوري.

ويهدف المركز إلى معرفة مستوى الإنتاجية للمنظمة، ومواطن القصور والتحسين المطلوبة، وتحقيق الاستدامة الشاملة للمنظمة بشكل إيجابي، ومساعدة أصحاب القرار، باتخاذ قرارات صائبة مبنية على تقارير الأداء.