بعد موقفهما البطولي.. ” مستشار بالتعليم ” يتبرع بربع راتبه لرجُلي أمن

علي القحطاني(صدى):

قدم مستشار في ديوان وزارة التعليم الدكتور هشام بن عبدالملك الوابل، مكافأة مالية تتمثل بربع راتبه الشهري، لرجلَي أمن؛ وذلك بعد تفانيهما وتضحيتهما للإطاحة بمطلوب بحفر الباطن، ولما ظهر من تضحية وتفانٍ وموقف شجاع لهما.

وقال ” الوابل ” : شاهدت مقطع فيديو لشجاعة وتفاني رجلَيْ أمن في عملهما.. ولما لهذه التضحية من مكانه في ديننا، ثم خدمة وطننا الغالي بقيادتنا الحكيمة، فإنني أرغب في تقديم مكافأة لهذا الرجل الشجاع وزميله بأن أتبرع بربع راتبي لشهر ربيع الأول هدية لهما، وتقديرًا لما فعلا.. داعيًا أن يحفظ الله بلدنا الحبيب من كل سوء.

يُذكر أن الجندي ” محمد ضيف الله الحربي ” الذي يعمل بدوريات حفر الباطن وزميله ” عبدالعزيز العلوي ” ، أطاحا بلص منذ يومين في واقعة بطولية لهما، حيث تمكن ” الحربي ” من توقيف اللص الذي حاول الهرب مع رفيقه بعد أن قفز بداخل السيارة الخاصة باللصوص غير مهتم بحياته وألقى القبض على إحداهما.