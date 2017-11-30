” التأمينات ” تحدد 9 أسباب لاستبعاد موظف القطاع الخاص

علي القحطاني(صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 9 أسباب لاستبعاد الموظف من عمله في القطاع الخاص، تتضمن إنهاء عقد العمل محدد المدة في حال انتهائه وعدم الرغبة في تجديده، أو انتهاء الغرض منه إذا كان غير محدد المدة.

وأضافت أنه من ضمن الأسباب أيضًا، فسخ العقد بموجب المادة (80) من النظام، وكذلك الاستقالة عندما يرغب العامل في إنهاء علاقته بالعمل.

وتتوالى الأسباب من بينها، الوفاة الطبيعية، والوفاة بسبب إصابة عمل، وإفلاس المنشأة، أو إعادة هيكلتها إداريًّا، أو إنهاء نشاطها نهائيًّا.