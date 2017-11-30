مأساة حكم سابق ترك الملاعب وبات ملاحقاً بسبب الديون

طلال الغامدي(صدى):

روى حكم كرة القدم السابق فهد عبدالله الشمري، مأساته مع الديون التي جعلته منه طريداً تلاحقه الجهات الأمنية نتيجة مطالبة أصحابها بالسداد وحصولهم على أحكام قضائية من قبل محاكم التنفيذ.

وأوضح ” الشمري ” : تعاني والدتي من التليف الكبدي اقترضت المبالغ منذ سنوات بهدف علاجها وبذلت الغالي والنفيس في سبيل علاجها داخل البلاد وخارجها؛ ولكنني الآن توقفت عن ذلك بسبب ملاحقتي من قبل الأمن في حائل، وأتمنى أن أجد من ينقذني من السجن كي أواصل رعاية والدتي المسنة .

وقال ” الشمري ” أن الأميرين سلطان بن فهد ونواف بين فيصل سددا ما يقارب 200 ألف ريال من أصل المبلغ، وبقيت 315 ألف ريال .

وبين : تركت التحكيم الذي أهواه بسبب ملاحقة الجهات الأمنية لي بعد مطالبة أصحاب الحق بتحصيل أموالهم عبر محاكم التنفيذ مشيراً إلى أن مجمل الديون التي يجب سدادها هي 315 ألف ريال.