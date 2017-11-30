حجز 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بالرياض

نايف السالم(صدى):

حجزت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض، على عدد 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بجانب حدائق عامة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” واصلت بلدية الروضة جولاتها اليومية على الباعة الجائلين المخالفين حيث حجزت ٧ سيارات لبيع الوجبات السريعة بجانب حدائق عامة وتم تطبيق العقوبات اللازمة حيال المخالفين ” .

في سياق آخر، شاركت الأمانة والمعنيين بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية بحملة لمنع بيع الحطب المحلي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

