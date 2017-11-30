  • الخميس 30

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حجز 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بالرياض

حجز 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بالرياض

حجز 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بالرياض
نايف السالم(صدى):

حجزت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض، على عدد 7 سيارات لبيع الوجبات السريعة بجانب حدائق عامة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” واصلت بلدية الروضة جولاتها اليومية على الباعة الجائلين المخالفين حيث حجزت ٧ سيارات لبيع الوجبات السريعة بجانب حدائق عامة وتم تطبيق العقوبات اللازمة حيال المخالفين ” .

في سياق آخر، شاركت الأمانة والمعنيين بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجهات الأمنية بحملة لمنع بيع الحطب المحلي، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.


الوسوم:, , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *