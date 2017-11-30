بابا الفاتيكان يتوجه إلى بنجلاديش

الفاتيكان(صدى):

توجَه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الخميس، إلى دولة بنجلاديش بعد زيارة استمرت 3 أيام إلى ميانمار، في إطار جولته الخارجية.

ولم يتطرق البابا في زيارته إلى ميانمار، بالحديث عن أقلية مسلمي الروهينجا المضطهدة في البلاد، وقد حثَ الأقليات العرقية، التي تعاني منذ فترة طويلة في ميانمار- على مقاومة فكرة الانتقام مما تحملوه وتعرضوا له من أذى، وإعطاء فرصة للمغفرة والرحمة، وذلك في كلمة له أمام حشد ضخم تجمع لحضور قداس فى مدينة ” رانجون “.