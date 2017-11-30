تعرف على ترتيب المملكة عالميا وفق مؤشرات التعليم والأمن والسعادة
حلت المملكة في المرتبة 54 عالميا في جودة التعليم وفق مؤشر Spectator Index العالمي.
وجاءت المملكة في المرتبة 54 عالميا في جودة التعليم قبل كل من إيران التي احتلت المرتبة 74 عالميا , تلاها باكستان في المرتبة 94 , ومن بعده تركيا في المرتبة 99 , في حين جاءت مصر في المرتبة 129 عالميا.
كما حصدت المملكة المركز 34 عالميا في ترتيب أسعد شعوب العالم , قبل روسيا التي احتلت 49 عالميا , واليابان التي احتلت المركز 51 عالميا.
وحصلت المملكة على المركز ال 30 عالميا في إمدادات الكهرباء , قبل روسيا 59 , والصين 65 عالميا.
أما في جودة الطرقات فاحتلت المملكة المرتبة 34 عالميا , والمركز 46 عالميا في جودة المطارات.
وكشف الترتيب العالمي , احتلال المملكة للمركز 63 في الرياضيات والعلوم , والمركز 40 في الابتكار , في حين جاءت في المركز العشرين في الأمن.
ابو عثمان[ عدد التعليقات: 1028 ] نشر منذ 3 ساعات
الا الطرق بس لو تلغون المطبات الصناعية الكبيرة التي كسرت مركباتنا واستبدلها بمطبات صناعية مصنوعة من جلد ربر اسود وعليها عين القط عاكسة ليلا وهي موجودة في بعض الشوارع عندنا نريد تعميمها في كل الشوارع بدل المطبات الصناعية المعمول بها حاليا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 4408 ] نشر منذ 3 ساعات
حفظ الله بلادنا
درة البسامي[ عدد التعليقات: 727 ] نشر منذ 47 دقيقة
الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى…
الحمد لله على نعمة الإسلام ..ونعمة الأمان…
ومن يعتقد جازماً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه…
وانه يثاب على إيمانه وصبره…
لن يعرف الهم والحزن له طريق…
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 1875 ] نشر منذ 41 دقيقة
الحمدلله امن وامان
رغم انوف المرتزقة الحاقدين