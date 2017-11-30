تعرف على ترتيب المملكة عالميا وفق مؤشرات التعليم والأمن والسعادة

نايف السالم(صدى):

حلت المملكة في المرتبة 54 عالميا في جودة التعليم وفق مؤشر Spectator Index العالمي.

وجاءت المملكة في المرتبة 54 عالميا في جودة التعليم قبل كل من إيران التي احتلت المرتبة 74 عالميا , تلاها باكستان في المرتبة 94 , ومن بعده تركيا في المرتبة 99 , في حين جاءت مصر في المرتبة 129 عالميا.

كما حصدت المملكة المركز 34 عالميا في ترتيب أسعد شعوب العالم , قبل روسيا التي احتلت 49 عالميا , واليابان التي احتلت المركز 51 عالميا.

وحصلت المملكة على المركز ال 30 عالميا في إمدادات الكهرباء , قبل روسيا 59 , والصين 65 عالميا.

أما في جودة الطرقات فاحتلت المملكة المرتبة 34 عالميا , والمركز 46 عالميا في جودة المطارات.

وكشف الترتيب العالمي , احتلال المملكة للمركز 63 في الرياضيات والعلوم , والمركز 40 في الابتكار , في حين جاءت في المركز العشرين في الأمن.