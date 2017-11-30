بعد تصريحاته الأخيرة.. ضاحي خلفان يوجه رسالة لأحمد شفيق

دبي(صدى):

أكد نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي تميم خلفان، اليوم الخميس، على عدم إدراج اسم رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق في قوائم المنوعين من السفر بالإمارات.

وهاجم ” خلفان ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” الفريق أحمد شفيق بعد تصريحاته الاخيرة بشلأن احتجاز الإمارات له، مستنكرًا ترشحه في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة بعد هروبه من القاهرة في أحداث الإخوان.

ووجه ” خلفان ” رسالة إلى أحمد شفيق، قائلًا: ” حسني مبارك في أحداث الإخوان قرر ألا يغادر مصر وان يواجهه خصومه أمام القضاء متحملا كل ما يمكن أن يحدث له…الفريق أحمد شفيق خاف وغادر…انا استغرب كيف يرشح نفسه بعدما خاف بنفسه..في المقابل السيسي وقف متحديًا للمؤامرة الإخوانية.. الفريق شفيق فاتك الزمن “.

يُذكر أن الفريق أحمد شفيق صرح أمس في بيان له عبر وسائل الإعلام، أن السلطات في دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد بعد ساعات من إعلان نيته الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، مما أثار غضب السلطات الإماراتية.

ومن جانبه نفى وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش وجود أي عوائق تمنع شفيق من مغادرة الدولة، قائلًا ” تأسف دولة الإمارات أن يرد الفريق أحمد شفيق الجميل بالنكران، فقد لجأ إلى الإمارات هاربا من مصر إثر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقدمنا له كل التسهيلات وواجبات الضيافة الكريمة، رغم تحفظنا الشديد على بعض مواقفه “.