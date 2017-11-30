بالصور.. ضبط 26 كيلو من اللحوم الفاسدة في ” قباء “

نايف السالم(صدى):

شنت الفرق الرقابية في بلدية قباء، صباح اليوم الخميس، حملة موسعة على المنشأت الصحية؛ لضبط المخالفين.

وقالت أمانة منطقة المدينة، عبرحسابها الرسمي على ” فيس بوك ” ، إنه تم زيارة 26 منشأة، وأسفرت عن ضبط 26 كيلو من اللحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية متنوعة تم تخزينها بطريقة سيئة .

كما تم ضبط أواني طبخ متدنية النظافة وغير صالحة للاستخدام، بالإضافة لرصد تكدس البضائع في تلك المنشآت، مع قصور للاشتراطات الصحية، وتدني في مستوى النظافة العامة للمحلات والشخصية للعمالة.

وأوضحت أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المحلات المخالفة واتلاف الأواني الغير صالحة للاستخدام، بجانب إتلاف المضبوطات.